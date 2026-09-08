Minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is van plan de erkenning van aspirant-omroep Ongehoord Nederland in te trekken, meldt ON!-directeur Peter Vlemmix na met haar te hebben gesproken op het ministerie. RTL Nieuws, AD en De Telegraaf meldden eerder dinsdag al dat Letschert de eerste formele stap zet. ON! kan nog mondeling reageren en vervolgens wordt tien dagen later het definitieve besluit genomen.

De D66-bewindsvrouw heeft het besluit genomen nadat het Commissariaat voor de Media in een brief aangaf dat dit mogelijk was na een recent onlineprogramma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) vroeg de minister maandag de licentie in te trekken.

Wat precies de onderbouwing is van Letschert om de licentie in te trekken, wil Vlemmix niet zeggen. Wel heeft het volgens hem te maken met de brief van het commissariaat. De omroepdirecteur gaat "kijken hoe wij ons hiertegen kunnen verweren". Hij vindt het "heel merkwaardig" dat de NPO twee weken geleden geen grond zag om de licentie in te trekken, maar daar afgelopen maandag alsnog voor pleitte.