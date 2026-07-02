JEREVAN (ANP) - De Europese Commissie stelt voor de importtarieven op de meeste Armeense producten af te schaffen, meldt haar voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan de hoofdstad Jerevan. Het gaat om het afschaffen van tarieven voor ongeveer 80 procent van de Armeense producten.

Von der Leyen bezoekt het land na een verkiezingsoverwinning van de EU-gezinde premier Nikol Pasjinjan. Die won de verkiezingen na dreigingen en handelsbeperkingen vanuit Rusland.

"De recente verkiezingen hebben de kracht van de Armeense democratie aangetoond. Het Armeense volk heeft gekozen voor hervormingen en een nauwere samenwerking met onze Unie. Geen enkel land mag onder druk worden gezet voor een soevereine keuze", aldus Von der Leyen. "Armenië kan op ons rekenen."

Financiële steun

Het gaat om het opheffen van tarieven op vers fruit, groenten, planten en drank, sectoren die met name geraakt zijn door de Russische handelsbeperkingen. De EU-landen en het Europees Parlement moeten nog instemmen met de voorgestelde handelsvoordelen.

Eerder zei Von der Leyen al een pakket van 50 miljoen euro aan financiële steun toe aan Armenië.

Von der Leyen was een dag eerder op bezoek in buurland Azerbeidzjan, waarmee Armenië een paar jaar geleden nog in oorlog was om de regio Nagorno-Karabach. Bij haar bezoek zei Von der Leyen dat er 200 miljoen euro aan EU-geld is vrijgemaakt om "vrede in de regio te bevorderen". Ze hoopt dat met het geld "de vrede op papier kan worden omgezet in vrede in de praktijk."