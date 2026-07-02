Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagochtend stilgestaan bij Dia di Himno i Bandera, de Dag van de Vlag en het volkslied van Curaçao. In een bericht op sociale media wenste het koningspaar alle Curaçaoënaars "een prachtige feestdag toe."

"Vandaag precies 75 jaar geleden kwam de eerste Eilandsraad van Curaçao op 2 juli bijeen", schrijven de koning en koningin op Instagram. "Op Dia di Himno i Bandera, uw nationale feestdag, viert u uw wervelende cultuur, uw positieve energie en uw geloof in de toekomst."

Het koningspaar laat weten het "geweldig" te vinden om "een zelfbewust land als Curaçao binnen ons Koninkrijk te hebben". Tot slot benadrukken zij zich nauw verbonden te voelen met het volk van Curaçao.

Met Dia di Himno i Bandera viert het eiland elk jaar op 2 juli de autonomie van Curaçao. Op verschillende plekken vinden festiviteiten en activiteiten plaats.