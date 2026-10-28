Voor miljoenen aan AI-chips ingenomen op vliegveld in Maleisië

KUALA LUMPUR (ANP/AFP/RTR) - Maleisië heeft een poging verijdeld om geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie (AI) via de belangrijkste luchthaven van het land te smokkelen, meldden douanefunctionarissen. Deze maand werden AI-chips ter waarde van 49,5 miljoen ringgit, omgerekend bijna 11 miljoen euro, in beslag genomen.

De douane trof bij een inspectie op Kuala Lumpur International Airport dertig servers aan met geavanceerde AI-chips. Het Zuidoost-Aziatische land wil voorkomen dat het wordt gebruikt als doorvoerland voor chips die aan beperkingen zijn gebonden en die voor andere landen bestemd zijn.

"De servers waren aangegeven als 'elektronische componenten' om detectie door de autoriteiten te voorkomen", zei hoofd douane op de luchthaven Aspalila Ag Tuah tijdens een persconferentie. De apparaten werden via Maleisië verscheept om te zorgen dat er bij de export naar de volgende bestemming geen beperkingen zouden gelden, zei Aspalila. "Uit eerste onderzoek blijkt dat de servers opnieuw zouden worden doorgevoerd naar een ander land in Azië."

Controles aangescherpt

Het was dit jaar de vijfde zaak waarbij een criminele organisatie geavanceerde AI-chips smokkelde, aldus de Maleisische functionarissen.

Maleisië heeft vorig jaar de controles op de uitvoer en overslag van chips uit de Verenigde Staten aangescherpt. Bij vermoeden van misbruik of omleiding is een vergunning en een melding vooraf vereist. De VS voeren de beperkingen op de export van geavanceerde chips via Maleisië en Thailand steeds verder op, om te voorkomen dat die chips alsnog in China belanden.