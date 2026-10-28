Jennifer Lawrence wil graag 'een sexy moeder' zijn op school

Jennifer Lawrence wil er, als ze haar kinderen op school afzet, graag uitzien als "een sexy moeder". Dat zegt de actrice in een interview met het tijdschrift The Cut, waar ze op de cover staat.

"Ik wil een sexy moeder zijn", stelt de 36-jarige Amerikaanse, die eerder in een ander interview toegaf "een beetje botox" in haar gezicht te nemen. "Als ik de kinderen afzet, wil ik eruitzien als een vrouw die haar shit op orde heeft. Zelfs als ik net wakker ben en mijn shit niet op orde heb."

In een eerder interview met Vogue zei Lawrence wel dat ze het haat om haar haren te verven en haar nagels te laten doen. "Het is niet leuk", zei de moeder van twee in september. "Het is echt heel saai. Het duurt zo lang."