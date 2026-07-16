VS belasten producten uit Brazilië met heffing van 25 procent

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Verenigde Staten gaan verschillende goederen uit Brazilië belasten met een importheffing van 25 procent. De stap volgt op een jaar lang onderzoek, waaruit volgens Washington blijkt dat het Zuid-Amerikaanse land zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken.

De invoer van koffie, rundvlees en bepaalde vliegtuigonderdelen wordt vrijgesteld van de heffingen. De uitzondering geldt ook voor sommige goederen die de VS niet zelf produceren. "De oneerlijke handelspraktijken van Brazilië hebben voorkomen dat Amerikaanse werknemers en producenten toegang krijgen tot deze belangrijke markt", stelt de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer in een verklaring. De heffing geldt vanaf 22 juli.

De VS zijn de op een na grootste handelspartner van Brazilië. Vorig jaar legde de regering van Donald Trump nog een heffing van 50 procent op een breed scala aan Braziliaanse goederen op. De meeste van die heffingen werden later na onderhandelingen weer teruggedraaid.