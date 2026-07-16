Sam Neill overleden aan longontsteking

Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft een vertegenwoordiger van de overleden acteur bekendgemaakt. De 78-jarige Neill, vooral bekend van zijn rol in meerdere Jurassic Park-films, overleed maandag.

De acteur worstelde al langer met zijn gezondheid. Hij werd in 2022 gediagnosticeerd met bloedkanker, maar werd na verschillende behandelingen kankervrij verklaard. "Hij vocht dapper tegen bloedkanker en overwon de ziekte dankzij een nieuwe behandeling genaamd CAR-T-therapie," aldus de woordvoerder van Neill tegen People. Hij heeft het over een krachtige vorm van immunotherapie. De familie van Neill liet al weten dat zijn dood "plotseling en onverwacht" was.

In de verklaring staat verder dat er op een later tijdstip een besloten herdenkingsdienst voor de familie zal worden gehouden op zijn boerderij in Nieuw-Zeeland. "Ik wil graag iedereen bedanken die Sam echt dierbaar was, voor het respecteren van zijn privacy zoals hij die verdiende en zoals zijn dierbaren die nodig hebben en verdienen in deze onmetelijk moeilijke tijd," aldus zijn woordvoerder. Fans worden opgeroepen in plaats van bloemen te geven, te doneren aan de goede doelen die de acteur steunt.