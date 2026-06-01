WASHINGTON (ANP/RTR/DPA) - De Verenigde Staten hebben een mogelijke maas in de exportbeperkingen van geavanceerde chips naar China na ongeveer een jaar gedicht. Bedrijven konden ondanks die restricties mogelijk alsnog 's werelds geavanceerdste chips van bijvoorbeeld Nvidia of AMD uitvoeren naar Chinese entiteiten buiten dat land.

In een nieuwe richtlijn liet het Amerikaanse ministerie van Handel weten dat het vergunningseisen voor geavanceerde chips zal handhaven voor entiteiten met een hoofdkantoor in China, ook als die entiteiten buiten China zijn gevestigd. De onverwachte richtlijn suggereert dat de beste AI-chips van Amerikaanse bedrijven mogelijk al bijna een jaar in handen komen van dochterondernemingen van Chinese bedrijven in landen als Maleisië.

Het is onduidelijk hoeveel chips in de tussentijd zijn geëxporteerd. Een bron uit de chipindustrie schatte volgens persbureau Reuters dat het om honderdduizenden gaat. De VS beperken de export van geavanceerde chips naar China om hun technologische voorsprong te beschermen.