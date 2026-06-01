Rolling Stones-muzikant Keith Richards is voor het eerst overgrootvader geworden. Zijn kleindochter Ella Richards heeft op Instagram de geboorte van haar eerste kind bekendgemaakt.

Het 30-jarige model deelde het nieuws via Instagram met een foto waarop ze samen met haar pasgeboren dochter te zien is. "30!! beste verjaardag ooit met ons kleine meisje Luna", schrijft Richards bij de foto.

De 82-jarige Richards brengt samen met zijn bandgenoten van The Rolling Stones op 10 juli het nieuwe album Foreign Tongues uit.