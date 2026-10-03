WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering praat met Rusland over een oliedeal waarmee miljarden dollars gemoeid zijn, meldt The New York Times zaterdag op basis van ingewijden. Volgens de Amerikaanse krant is zo'n mogelijke deal onderdeel van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne.

Het zou gaan om een deal die betrekking heeft op het netwerk van oliebronnen, raffinaderijen en tankstations die eigendom zijn van het Russische olieconcern Lukoil. Zakenlieden uit het Midden-Oosten die banden hebben met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zouden ervan kunnen profiteren.

De Russische president Vladimir Poetin bracht de deal volgens bronnen ter sprake tijdens een bijeenkomst met Witkoff en Kushner op 5 september in het Kremlin. Poetin stelde de deal voor om te laten zien dat het best mogelijk is voor de Russen om zaken te doen met de Verenigde Staten, heeft een van de ingewijden gezegd.

De Amerikaanse regering en Lukoil hebben nog niet op het bericht gereageerd.