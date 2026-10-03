Elon Musk en Shivon Zilis zijn niet langer samen. Zilis, met wie de miljardair vier kinderen heeft, heeft vrijdag op X bekendgemaakt dat hun relatie onverwacht is geëindigd.

"Het is moeilijk om in een week tijd van verliefd zijn naar loslaten te gaan, zonder enige waarschuwing, maar soms gaat het nu eenmaal zo", schrijft Zilis. Ze zegt Musk "meer dan het leven zelf" te hebben liefgehad en hem erg te zullen missen.

Zilis spreekt ondanks de breuk liefdevol over Musk. Ze schrijft dankbaar te zijn voor hun vier kinderen en hoopt dat zij en Musk "goede vrienden en co-ouders" kunnen worden. "Ik heb verdriet, maar geef heel veel om E en zal altijd hopen dat hij gelukkig is."

Zilis is bestuurder bij Neuralink, een van Musks bedrijven. De twee kregen in 2021 een tweeling. Daarna kregen ze nog een dochter en een zoon.