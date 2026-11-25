WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben nieuwe importheffingen aangekondigd tegen veertien handelspartners, waaronder de Europese Unie. Het kantoor van de handelsgezant van de Amerikaanse regering heeft voorstellen gedaan voor nieuwe heffingen die zouden zijn bedoeld om overproductie tegen te gaan. Ze moeten eerdere importheffingen vervangen die door het Amerikaanse Hooggerechtshof ongeldig waren verklaard.

Bij de heffingen voor de EU lijkt het algehele tarief iets omhoog te gaan. In het nieuwe voorstel staat een heffing van 15 procent voor de meeste producten uit de EU, na aftrek van het tarief voor de zogenaamde meest begunstigde natie (MFN). In het handelsakkoord tussen Brussel en Washington van vorig jaar was juist een algeheel tarief van 15 procent afgesproken waarbij die oudere MFN-heffingen al waren inbegrepen.

In het voorstel van het kantoor van handelsgezant Jamieson Greer staat ook dat de heffingen voor de EU omhoog kunnen gaan naar 20 procent, als lopende handelsgesprekken of de naleving van handelsafspraken volgens de Amerikanen "onbevredigend" zijn.