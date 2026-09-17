VS zetten Iraanse cryptobeurs BitBank op sanctielijst

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen de Iraanse cryptobeurs BitBank. Ze beschuldigden het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de Straat van Hormuz varen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft BitBank ook honderden miljoenen dollars doorgesluisd naar de Iraanse Revolutionaire Garde.

De stap maakt deel uit van de Amerikaanse operatie Economic Outcast. Hiermee wil de regering van president Donald Trump Iran economisch isoleren en de financiële, commerciële en logistieke netwerken van het land ontwrichten.

Achter BitBank zit de Iraanse zakenman Babak Zanjani, tegen wie de VS eerder al sancties aankondigden. Hij wordt gezien als een sleutelfiguur binnen de netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. Hij werd in 2016 door de Iraanse autoriteiten ter dood veroordeeld voor verduistering. Zijn straf werd in 2024 echter omgezet. Het jaar daarop dook hij weer op als financier van economische projecten van de Iraanse overheid.