VS laten delegatie Iran toe bij Algemene Vergadering VN

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwonen. In New York gaan daar volgende week wereldleiders spreken.

"In overeenstemming met onze verplichtingen als gastland zal de kerndelegatie van het Iraanse regime de Algemene Vergadering van de VN tijdens de High-Level Week kunnen bijwonen", zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een ingewijde bevestigde dat ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Er zouden wel bepaalde reisbeperkingen gelden voor de delegatie en beperkingen op de aankoop van luxeartikelen.

In de Algemene Vergadering zijn alle lidstaten vertegenwoordigd. Hoewel Iran mag komen, weigerden de VS volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Lidstaten van de VN besloten in een stemming dat Abbas nog wel per video mag spreken.