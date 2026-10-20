Vuldoel voor gasopslagen Nederland volbracht

UTRECHT (ANP) - Energie Beheer Nederland (EBN) heeft haar vultaak voor de Nederlandse gasopslagen volbracht. Het publieke energiebedrijf kreeg van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als taak de gasopslag tot het Europese vuldoel van 64 procent te vullen. Het Rijk stelde bijna 1 miljard euro beschikbaar om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de vultaak.

In normale omstandigheden vullen marktpartijen in de zomerperiode de gasvoorraad in Nederland aan. Door de onrust in het Midden-Oosten in het voorjaar stegen de aardgasprijzen flink, waardoor marktpartijen dit niet wilden doen. Het Europese vuldoel van destijds 74 procent bleef ver weg. In september stelde het ministerie na een oproep van de EU het vuldoel voor Nederland bij naar 64 procent en dat doel is, mede door EBN, nu behaald.

Eind augustus liet energieminister Stientje van Veldhoven (D66) al weten zich weinig zorgen te maken over de lage vulgraad van de gasopslagen. De Gasunie vreesde toen dat het vuldoel voor dit jaar niet zou worden gehaald.