Na sterke inhaalrace verstevigt Eurol Rallysport koppositie in Challenger-klasse

Mitchel van den Brink en Bart van Heun hebben opnieuw uitstekende zaken gedaan in de strijd om de World Baja Cup. Het duo van Eurol Rallysport knokte zich tijdens de Baja Portalegre in Portugal na flinke tegenslag terug naar de derde plaats. Met de maximale punten in de Challenger-klasse verstevigen Mitchel en Bart hun positie in de strijd om de wereldtitel.

De 24-jarige rallyrijder uit Harskamp en zijn navigator uit Nijverdal kregen het tijdens de vierde ronde van de World Baja Cup niet cadeau. Op de afsluitende rallydag stonden twee klassementsproeven op het programma. In de eerste proef kreeg de equipe van South Racing te maken met twee lekke banden, waardoor kostbare minuten verloren gingen.

Omdat alle reservebanden waren verbruikt, moesten Mitchel en Bart het resterende deel van de proef voorzichtig afleggen. Het duo zakte daardoor terug naar de zevende plaats in het algemeen klassement.

In de tweede proef volgde een indrukwekkende inhaalrace. Mitchel en Bart wisten met hun Can-Am Challenger vier plaatsen goed te maken en eindigden de Baja Portalegre alsnog op een knappe derde plaats.

'We hebben ons goed teruggevochten'

Mitchel van den Brink reageerde na afloop tevreden op het behaalde resultaat. ,,Het was een intensieve dag waarin we het onszelf niet makkelijk hebben gemaakt. In de eerste proef verloren we veel tijd door twee lekke banden. Daarna hadden we geen reservebanden meer en moesten we echt op eieren rijden om de finish te halen. Dat was natuurlijk frustrerend, want de snelheid zat er goed in.''

In de afsluitende proef liet het duo zien waartoe het in staat is. ,,Vanmiddag konden we gelukkig revanche nemen. We hebben flink aangevallen en zijn van de zevende naar de derde plaats gereden. Dat maakt het resultaat extra mooi. We pakken opnieuw de maximale punten in de Challenger-klasse en eindigen als derde in de World Baja Cup. Daar mogen we dik tevreden mee zijn.''

Titelstrijd volledig open

Na de maximale puntenscore in Aragón verstevigden Mitchel en Bart in Portugal hun leidende positie in de Challenger-klasse van de World Baja Cup. Ook in het algemeen klassement doet het duo uitstekende zaken. Met nog twee wedstrijden te gaan staat de equipe van Eurol Rallysport op de tweede plaats.

,,We staan er heel goed voor. Na Aragón hebben we de leiding gepakt in de Challenger-klasse en nu staan we ook tweede algemeen in de World Baja Cup. Met Qatar en Dubai nog voor de boeg hebben we goede kansen om ook in het algemeen klassement de leiding over te nemen. We gaan er alles aan doen om het seizoen zo sterk mogelijk af te sluiten,'' aldus de ambitieuze rallyrijder.

Veel tijd om van het resultaat te genieten is er niet. Voor South Racing wacht een flinke logistieke uitdaging. De voertuigen moeten volgende week alweer op het vliegtuig richting het Midden-Oosten, waar de laatste twee rondes van de World Baja Cup worden verreden.

,,Het worden nog twee belangrijke wedstrijden. South Racing heeft de komende dagen genoeg werk te doen om alles weer klaar te krijgen. We hebben veel vertrouwen in de auto en het team. We kijken uit naar Qatar en Dubai, want er ligt nog een hele mooie kans om dit seizoen met een wereldtitel af te sluiten.''

Tekst: Eurol Rally Sport • Foto: Eurol Rally Sport