Waakhond VS sluit Chinese laboratoria uit van testen elektronica

WASHINGTON (ANP/RTR) - Chinese laboratoria kunnen straks geen elektronische apparaten meer testen die in de Verenigde Staten gebruikt moeten gaan worden. Dat komt doordat de Amerikaanse toezichthouder Federal Communications Commission (FCC) donderdag nieuwe regels heeft aangenomen. Volgens FCC-voorzitter Brendan Carr werd in 2025 82 procent van de elektronica getest in China.

Volgens de nieuwe regels moeten de elektronische apparaten vanaf 1 december 2028 worden getest in door de FCC erkende labs. De toezichthouder, die China niet specifiek benoemt, erkent geen labs uit landen die Amerikaanse labs niet erkennen. Volgens de waakhond heeft de VS dit principe de afgelopen decennia juist losgelaten, waardoor veel van die tests nu wel in dit soort laboratoria gebeuren. "Dit ondermijnt het toezicht en het beheer van de FCC in dit cruciale programma", aldus de waakhond.

Momenteel wordt minder dan 4 procent van alle elektronische apparaten getest in laboratoria binnen de VS.