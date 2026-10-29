Koning Charles verlaat Bahama's en vertrekt naar Guyana

Koning Charles heeft zijn bezoek aan de Bahama's donderdag afgerond. Op de luchthaven van de hoofdstad Nassau werd een afscheidsceremonie gehouden, waarna de Britse vorst het vliegtuig instapte.

Charles verbleef drie dagen op de Bahama's, die onderdeel zijn van het Gemenebest. Tijdens het bezoek van de koning was er onder meer aandacht voor het slavernijverleden, klimaatverandering en cultuur.

Inmiddels is Charles onderweg naar zijn volgende bestemming, Guyana. Het bezoek maakt onderdeel uit van Charles' negendaagse reis door het Caribisch gebied. De vorst bezoekt later Antigua en Barbuda.