Waarom ramen van bedrijfspanden in het najaar extra aandacht vragen

Na een paar dagen wind en regen vallen de vlekken op de ramen van een winkelpui ineens op. Ook bij een kantoor of wooncomplex blijft vuil hangen rond kozijnen en vensterbanken. Zeker als er bomen of een drukke weg in de buurt zijn, kunnen de ramen in het najaar snel een schoonmaakbeurt gebruiken. Een glazenwasser in Breda kan dan het glas en de kozijnen reinigen voordat het vuil zich verder ophoopt. Wanneer dat nodig is, hangt vooral af van de ligging en het gebruik van je pand.

Regen spoelt niet al het vuil weg

Een regenbui neemt soms los stof mee, maar maakt ramen zelden helemaal schoon. Water loopt langs dakranden en kozijnen naar beneden en laat na het opdrogen strepen achter. Bladeren en ander vuil blijven vooral in hoeken en op vensterbanken liggen. Vanaf de straat zie je dat misschien niet direct, maar bij een entree of achter een winkelruit valt het wel op.

De lagere stand van de zon maakt strepen op glas beter zichtbaar. Je merkt het bijvoorbeeld wanneer het licht aan het einde van de middag rechtstreeks een kantoor of winkel binnenvalt. Een raam dat op een bewolkte dag nog redelijk schoon leek, kan dan toch een doffe waas laten zien.

Kijk daarom verder dan alleen het midden van de ruit. Ook randen, kozijnen en glas bij deuren krijgen veel te verduren. Door die plekken mee te nemen, ziet een pui of entree er weer verzorgd uit. Het is bovendien een goed moment om te zien of er schade aan een kozijn of ruit is die apart aandacht vraagt.

Plan de schoonmaak rond je pand

Voor een winkel is het handig als de ramen schoon zijn wanneer klanten langslopen, zonder dat de glazenwasser de ingang blokkeert. Bij een kantoor spelen werktijden en de toegang tot verschillende ruimtes mee. Een wooncomplex vraagt weer om afstemming over gemeenschappelijke delen. Zulke praktische punten bepalen wanneer een schoonmaakbeurt goed uitkomt.

Het weer telt natuurlijk ook mee. Je hoeft een afspraak niet vanwege iedere lichte regenbui af te zeggen. Harde wind of vorst kan het werken op hoogte wel lastiger maken. Zeker bij grote glaspartijen of ramen die moeilijk bereikbaar zijn, is het verstandig om met de glazenwasser af te spreken wat onder verschillende weersomstandigheden mogelijk is.

Avital Schoonmaak vermeldt dat zijn glazenwassers in Breda met osmosewater en telescoopsystemen vanaf de grond werken. Osmosewater bevat nauwelijks kalk en mineralen, waardoor het glas zonder kalkstrepen kan opdrogen. Op de website van Avital Schoonmaak vind je meer over de diensten en werkwijze.

Kies een ritme dat bij de omgeving past

Niet elk pand wordt even snel vuil. Onder bomen blijven in het najaar vaker bladeren en aanslag rond de ramen achter. Langs een drukke weg of bij bouwwerkzaamheden in de buurt kan stof sneller op het glas terechtkomen. Een beschutte kantoorruimte heeft misschien minder vaak een beurt nodig dan een winkelpui die dagelijks zichtbaar is vanaf de straat.

Daarom is één schoonmaakbeurt vóór de winter niet voor ieder pand de juiste oplossing. Kijk hoe de ramen er tussen twee beurten uitzien en bespreek op basis daarvan een passende frequentie. Voor een winkel kan het aanzicht van de pui zwaar meewegen. Bij een wooncomplex gaat het ook om de ramen in entrees en andere gedeelde ruimtes.

Een najaarsbeurt houdt het glas niet maandenlang vlekkeloos. Nieuwe regen en wind brengen opnieuw vuil mee. Door de planning af te stemmen op je pand en de omgeving, voorkom je wel dat aanslag blijft zitten tot iemand er toevallig aandacht aan besteedt.