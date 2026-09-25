Vrouw zegt dat beschuldiging van verkrachting Jay-Z vals was

De vrouw die Jay-Z ervan beschuldigde haar als 13-jarige te hebben verkracht, zegt dat haar beschuldiging onwaar was. Dat staat in een verklaring die donderdag bij de rechtbank is ingediend, meldt de BBC.
De vrouw, die in rechtbankstukken Jane Doe wordt genoemd, stelde in 2024 dat ze in 2000 na de MTV Video Music Awards was gedrogeerd en verkracht door Jay-Z, wiens echte naam Shawn Carter is, en Sean "Diddy" Combs. "Jay-Z heeft mij nooit verkracht. Ik heb hem nooit ontmoet of gesproken", schrijft ze nu. Ook zegt ze dat haar beschuldigingen tegen Carter en Combs "vals" waren.
De vrouw trok haar zaak tegen Jay-Z en Combs vorig jaar al in. Jay-Z begon daarna een rechtszaak tegen haar en haar advocaten. Na haar nieuwe verklaring heeft hij de vrouw als gedaagde uit die zaak geschrapt. De zaak tegen haar voormalige advocaat Tony Buzbee en diens advocatenkantoor loopt nog.