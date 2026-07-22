Wall Street begint gemengd, olieprijs verder omhoog

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn woensdag gemengd begonnen. Beleggers deden het rustig aan na het sterke herstel in de chipsector een dag eerder. De afgelopen tijd stonden de tech- en chipbedrijven flink onder druk door zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Op de beursvloeren wordt dan ook met spanning uitgekeken naar de resultaten van Google-eigenaar Alphabet, IBM, Tesla en Texas Instruments, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen.

Beleggers zijn benieuwd of de resultaten van deze techbedrijven de zorgen over de hoge koerswaarderingen in de sector kunnen wegnemen of juist verder aanjagen. Daarnaast werd de stemming gedrukt door een sterke stijging van de olieprijzen door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 52.310 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7598 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent tot 25.721 punten.

De Nasdaq sloot dinsdag nog 1,3 procent hoger door stevige koerswinsten van de chipbedrijven Marvell Technology, Micron Technology en Intel. Chipfabrikant Intel, die donderdag met resultaten komt, daalde nu 1,9 procent. Marvell Technology en Micron Technology zakten 0,8 en 1,7 procent. Texas Instruments verloor 1,8 procent voorafgaand aan de resultaten.

De olieprijzen gingen verder omhoog nadat president Donald Trump verklaarde "geen interesse" te hebben in gesprekken met Iran. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is Washington echter nog steeds bereid te onderhandelen met Iran, maar is Teheran "niet serieus" over gesprekken. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 93,28 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 86,26 dollar per vat.

Alphabet (plus 0,1 procent) en Tesla zijn de eerste van de zogenoemde Magnificent 7-bedrijven die hun cijfers bekendmaken en beleggers zijn vooral benieuwd of de miljardeninvesteringen van deze bedrijven in AI resultaten beginnen op te leveren. Tesla, dat eerder al liet weten afgelopen kwartaal meer voertuigen te hebben verkocht, daalde 0,3 procent.

Super Micro Computer werd 18,3 procent meer waard na publicatie van voorlopige cijfers. De fabrikant van AI-servers haalde in het afgelopen kwartaal voor meer dan 60 miljard dollar aan nieuwe orders binnen en verhoogde de verwachting voor de winstgevendheid van het bedrijf.

AT&T steeg 4,2 procent na goed ontvangen resultaten. Het telecombedrijf zag het aantal mobiele abonnees in het tweede kwartaal sterker toenemen dan verwacht.