Weghorst in basis bij FC Twente voor eerste duel met Ferencváros

ENSCHEDE (ANP) - Zomeraankoop Wout Weghorst staat donderdag in de basis bij FC Twente voor het thuisduel in de tweede voorronde van de Europa League met Ferencváros. Dat zei trainer John van den Brom een dag voor de wedstrijd in Enschede. Ook de van Feyenoord overgekomen Ramiz Zerrouki staat aan de aftrap.

"Wout Weghorst heeft afgelopen zaterdag een uur gespeeld, hij start morgen. Net als Ramiz", zei Van den Brom op de clubsite. "Als je over hem kunt beschikken, moet je hem gebruiken. Hij is superfit en er is geen reden om hem niet op te stellen."

Weghorst vierde zaterdag zijn officieuze debuut voor FC Twente met een doelpunt in het oefenduel met Gent (2-2). De van Ajax overgenomen spits stond vorige week voor het eerst op het trainingsveld van FC Twente. Hij was deze zomer met Oranje actief op het WK.

Van den Brom vertelde dat hij geen blessuregevallen in zijn selectie heeft. De aftrap van de eerste wedstrijd tegen Ferencváros is donderdag om 20.00 uur. De returnwedstrijd is op 30 juli in Hongarije.