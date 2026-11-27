NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn vrijdag met stevige winsten begonnen. De turbulente en verkorte handelsweek lijkt daarmee positief te worden afgerond. Donderdag waren de Amerikaanse beurzen gesloten vanwege Thanksgiving. Op Black Friday, de dag dat veel Amerikanen inkopen gaan doen voor de feestdagen, sluit Wall Street al om 19.00 uur Nederlandse tijd de deuren.

De week begon met de verrassende terugkeer van topman Jensen Huang bij Nvidia, na zijn eerdere vertrek bij het AI-chipbedrijf vanwege een verhouding met een vermeende Chinese spion. Zijn terugkeer zorgde voor een opleving in de chipsector en andere AI-aandelen. Wall Street beleefde daardoor maandag de beste dag sinds april 2025.

Na een forse terugval op dinsdag gingen de Amerikaanse beurzen op woensdag met kleine verliezen richting Thanksgiving, dankzij een late koopgolf in de techsector. Die koopgolf werd vrijdag voortgezet. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1 procent hoger op 50.655 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 7246 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,1 procent tot 23.840 punten.