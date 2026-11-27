LUSAIL (ANP) - Max Verstappen heeft de zesde tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Qatar, de voorlaatste race van dit seizoen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 klokte in zijn Red Bull een tijd van 1.24,133. De nieuwe wereldkampioen Kimi Antonelli uit Italië was op het circuit van Lusail veruit de snelste in zijn Mercedes: 1.23,217.

De Brit George Russell, teamgenoot van Antonelli, tekende voor de tweede tijd. Hij was een halve seconde langzamer dan de Italiaan. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar kwam tot de derde tijd, voor de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri.