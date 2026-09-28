Wall Street begint licht lager door stijgende olieprijzen

NEW YORK (ANP) - Wall Street is maandag met verliezen begonnen aan de nieuwe handelsweek. Dat kwam onder meer door hernieuwde zorgen bij beleggers dat de inflatie verder wordt aangejaagd nu de olieprijzen weer stijgen. Daarnaast zijn beurshandelaren voorzichtig in afwachting van cijfers over de Amerikaanse inflatie en het belangrijke banenrapport van de overheid die deze week naar buiten komen.

De olieprijzen stegen nadat president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt-het-vuren afwees. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 1,8 procent duurder op 106,20 dollar. Amerikaanse olie steeg eenzelfde percentage tot 94 dollar per vat.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,8 procent lager op 51.417 punten. De S&P 500-index zakte 0,5 procent tot 7701 punten en de techgraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent tot 26.924 punten. Op vrijdag werden nog winsten geboekt op Wall Street.

Olie- en gasconcerns Chevron, Exxon Mobil en ConocoPhillips profiteerden van de stijgende olieprijzen met koerswinsten tot 1,4 procent. Luchtvaartmaatschappijen Delta Airlines, United Airlines en American Airlines daalden juist tot ruim 4 procent.

Nvidia steeg 3,5 procent. De belangrijkste verkoper van AI-chips brengt een softwareplatform uit om te voorkomen dat AI-agenten zich misdragen. Een eerdere hack van OpenAI bij Hugging Face had volgens het bedrijf daarmee voorkomen kunnen worden. Ook gaat Nvidia zijn aandeleninkoopprogramma vergroten met 150 miljard dollar naar 235 miljard dollar.

Tesla daalde 2,3 procent. Zakenbank JPMorgan verlaagde het koersdoel voor de bouwer van elektrische auto's, omdat wordt gerekend op tegenvallende leveringen in het derde kwartaal.

Farmaceutisch concern BioNTech, bekend van zijn coronaprikken, gaat drie fabrieken in Duitsland sluiten, omdat het geen koper kan vinden. Daardoor komen 1800 banen in gevaar. Het aandeel verloor 1,5 procent.