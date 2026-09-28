Kees Tol stopt als presentator van VTWonen

Kees Tol stopt als presentator van het SBS6-programma VTWonen. Dat heeft de 44-jarige Volendammer maandag bekendgemaakt op Instagram. "Dit heeft alles te maken met het feit dat zowel Talpa, als SBS, als het merk VTWonen een nieuwe frisse wind door het programma heen wil laten waaien", zegt hij. Tol laat weten de beslissing te begrijpen, maar benadrukt dat het niet zijn eigen keuze is geweest.

"Ik moet mijn presentatiestokje helaas overdragen aan een van mijn collega's", voegt hij eraan toe. Tol weet niet welke collega zijn plek overneemt, maar wenst hem of haar veel succes.

Tol laat weten dat hij de komende tijd nog te zien is in het huidige seizoen van VTWonen, dat zondag begon. Volgens hem liggen er nog elf "kakelverse afleveringen" klaar waarin hij te zien is.

Tol was bijna negen jaar presentator van het wekelijkse woonprogramma. Eind 2017 werd bekend dat hij Viktor Brand zou opvolgen.