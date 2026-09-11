NEW YORK (ANP) - Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Het bedrijf profiteert van de enorme vraag naar diensten en infrastructuur voor AI en zag de omzet van het onderdeel cloudinfrastructuur ruimschoots verdubbelen. Ook verwacht Oracle de sterke prestatie in het huidige kwartaal voort te zetten. Het aandeel steeg 2 procent.

Vrijdag werd ook bekend dat de inflatie in de VS in augustus stabiel bleef op 3,4 procent op jaarbasis. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,4 procent. Het is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen.

De algehele stemming op Wall Street was positief na vier verliesdagen op rij. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,2 procent hoger op 52.688 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 7671 punten en de techgraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 26.370 punten.

Voorafgaand aan de beursopening werd een moment van stilte in acht genomen ter herdenking van de slachtoffers van 9/11. Vrijdag is het 25 jaar geleden dat in New York en Washington terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag tot 0,7 procent lager door zorgen over de inflatie en rente. De olieprijzen zijn deze week flink gestegen door het toegenomen geweld in het Midden-Oosten.

Vrijdag daalden de olieprijzen echter, ondanks berichten dat de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen de controle hebben overgenomen van de zeestraat Bab al-Mandeb. Die zeestraat is sinds de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz belangrijk voor het vervoer van olie uit Saudi-Arabië. De prijs van Brent, olie uit het Midden-Oosten en Europa, zakte 3,5 procent tot onder de 104 dollar. Donderdag werd Brent nog ruim 6 procent duurder op bijna 108 dollar per vat.

Adobe daalde 1,8 procent na publicatie van resultaten. De omzetverwachting van het softwareconcern voor het huidige kwartaal viel tegen.