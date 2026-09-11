Koning Haakon prijst plichtsgetrouwe tante Astrid

Prinses Astrid was "een belangrijke steun" binnen het Noorse koningshuis. Dat zegt koning Haakon van Noorwegen over zijn vrijdag overleden tante.

"In een lang leven heeft prinses Astrid het koningshuis op een warme en plichtsgetrouwe manier vertegenwoordigd", stelt Haakon. Hij wijst onder meer op het feit dat Astrid al op jonge leeftijd zijn grootvader koning Olav ondersteunde, omdat kroonprinses Märtha overleed.

"In haar werk had prinses Astrid altijd speciale aandacht voor de zorg en inclusie van de meest kwetsbaren in de samenleving. Ze was buitengewoon loyaal en voerde haar taken altijd uit met inzet, betrokkenheid en een aanstekelijk humeur."

"Tante Astrid was een belangrijke steun voor koning Harald en de rest van ons in de familie", besluit Haakon. "We hebben veel van haar geleerd en ze was niet bang om haar mening te geven. Haar overlijden is een groot verlies voor ons. We gaan haar missen."

Astrid overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd. Ze was de oudere zus van Harald, die eind vorige maand overleed.