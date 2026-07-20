Wall Street lager door zorgen over conflict en bedrijfsresultaten

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York stonden maandag onder druk door zorgen over een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Daarbij deden beleggers het voorzichtig aan in aanloop naar een reeks bedrijfsresultaten van technologiebedrijven later deze week. De koersen gingen over een breed front omlaag, terwijl de olieprijzen opliepen.

De S&P 500, de index van 500 grote beursgenoteerde ondernemingen, verloor 0,2 procent op 7443,28 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde een fractie lager op 25.508,07. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,6 procent op 51.839,26 punten.

"De situatie rond Iran blijft de markten in beroering brengen. Daardoor blijven de winsten op de aandelenmarkt achter bij wat je op basis van de sterke winstontwikkeling zou verwachten", zei de bekende Amerikaanse vermogensbeheerder Louis Navellier.

Afgelopen vrijdag gingen de drie beursgraadmeters al stevig omlaag. Dat had te maken met aanhoudende zorgen onder beleggers over de enorme uitgaven aan AI door techbedrijven.