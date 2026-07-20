UEFA-voorzitter boycotte WK-finale om meningsverschillen met FIFA

NYON (ANP/RTR) - Voorzitter Aleksander Čeferin van de Europese voetbalbond UEFA heeft zondag vanwege meningsverschillen met wereldvoetbalbond FIFA geweigerd om naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te gaan. Het zou gaan om meningsverschillen over tuchtprocedures, de logistiek rond de arbitrage en de organisatie van de wedstrijden. Dat meldde een bron aan persbureau Reuters.

Het terugdraaien van de automatische schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun, na een telefoontje van de Amerikaanse president Donald Trump met FIFA-voorzitter Gianni Infantino, speelt een grote rol. De UEFA zei eerder al dat "de FIFA een rode lijn heeft overschreden" met het opheffen van de schorsing.

Het toegang weigeren tot de Verenigde Staten van WK-scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan uit Somalië viel evenmin in goede aarde bij de UEFA. Europese afgevaardigden uitten ook hun bezorgdheid over de organisatie van de duels van Iran en aanpassingen als waterpauzes en een langere rust bij de finale.