NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend, na de winsten van vrijdag door een zwak cijfer over de banengroei in de Verenigde Staten. Door het tegenvallende banenrapport wordt de kans op een nieuwe renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank later deze maand minder waarschijnlijk geacht.

De aandacht zal deze week daarom vooral uitgaan naar de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve van vorige maand, die woensdag uitkomen. De Fed verhoogde toen de rente voor het eerst sinds juli 2023 om de hoge inflatie tegen te gaan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 7737 punten. De Nasdaq ging 0,3 procent vooruit tot 27.272 punten. Op vrijdag steeg de technologiegraadmeter nog 1,2 procent, gestuwd door winsten voor onder meer Nvidia, SpaceX en Tesla.