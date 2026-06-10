NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag licht lager geopend. Dinsdag waren de aandelenmarkten in New York ook al overwegend met verliezen de handel uitgegaan. Nieuwe spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten houden beleggers bezig.

Met de oplopende spanningen in het Midden-Oosten stegen ook de olieprijzen weer. De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat Iran de "prijs moet betalen" wegens het uitblijven van een vredesdeal. Brentolie werd 1 procent duurder en kostte 92,32 dollar per vat. Amerikaanse olie steeg 1,3 procent in prijs tot 89,38 dollar per vat.

De Dow-Jonesindex verloor in de vroege handel 0,3 procent tot 50.710 punten en de brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7378 punten. De technologiebeurs Nasdaq noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 25.673 punten.