Prins William denkt dat de technologie-industrie een rol kan spelen om het probleem van dakloosheid op te lossen. Dat stelde de prins van Wales tijdens de London Tech Week.

De zoon van koning Charles zei volgens Sky News dat data, technologie en bedrijven waarschuwingssignalen voor dakloosheid vroeg kunnen opmerken, en dat kunnen voorkomen voordat het gebeurt. "Hoe eerder je een probleem afhandelt, hoe beter", zei William. "Veel van uw klanten zullen gegevens gebruiken via bankapps, via hun telefoons", vertelde hij op de techconferentie. "Ik weet niet of u beseft hoe die gegevens kunnen worden gebruikt om potentiële dakloosheid te voorspellen en problemen te zien voordat ze zich daadwerkelijk voordoen."

William lanceerde een paar jaar geleden het project Homewards, dat als doel heeft om dakloosheid terug te dringen. Homewards kondigde deze week het Homelessness Data Lab aan, waarmee het bedrijfsleven, lokale partners en de sector worden samengebracht om data en technologie te gebruiken om risico's eerder te signaleren.