NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met overwegend kleine minnen geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de overheid over augustus. Dat viel veel beter uit dan verwacht, waardoor de verwachting voor een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank weer werd versterkt.

De werkgelegenheid in 's werelds grootste economie groeide vorige maand met 162.000 banen. Economen hadden in doorsnee op 55.000 arbeidsplaatsen gerekend. Bovendien werd de krimp in juli bijgesteld naar groei. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1 procent.

De Federal Reserve neemt op 16 september een rentebesluit. De afgelopen tijd werd de verwachting voor een renteverhoging al versterkt door de gestegen olieprijzen die de inflatie kunnen aanwakkeren. Bij een sterke arbeidsmarkt heeft de Fed meer ruimte om de leenkosten te verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 53.542 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 7740 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 26.610 punten.