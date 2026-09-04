sombr geeft volgend jaar drie extra concerten in de O2 Arena in Londen, vanwege "de enorme vraag". Dat meldt muziekblad NME vrijdag. De Amerikaanse zanger zou al optreden op 22 juni 2027. Inmiddels is bekendgemaakt dat er extra shows zijn op 21, 23 en 24 juni.

De concerten zijn onderdeel van de Europese You Are The Reason Tour. De 21-jarige artiest doet tijdens de tournee onder meer de Europese hoofdsteden Parijs, Berlijn, Oslo en Stockholm aan. Op 31 mei en 1 juni staat sombr met zijn show in de Ziggo Dome in Amsterdam.

sombr, wiens echte naam Shane Boose is, brak in 2025 internationaal door met Back to Friends. Daarna scoorde hij hits met nummers als 12 to 12 en Undressed.