NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Dinsdag kwamen de zorgen over AI weer naar boven, nadat de terugkeer van Jensen Huang als topman van Nvidia maandag nog had geleid tot optimisme onder beleggers. Woensdag leken die zorgen van beleggers echter wat te zijn afgenomen.

De zorgen gaan over de forse investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers vrezen onder meer dat die investeringen niet kunnen worden terugverdiend.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 50.182,95 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,3 procent naar 7182,78 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent naar 23.585,80 punten. Dinsdag lieten de aandelenbeurzen in New York ook al een wisselend beeld zien.

Nvidia

Nvidia daalde 3,9 procent, nadat het AI-chipbedrijf dinsdag nog bijna 6 procent zakte. S&P Global overweegt de kredietbeoordeling van het AI-chipconcern met een stap te verlagen. De kredietbeoordelaar wijst daarbij op zorgen over het management en het bestuur van het bedrijf, nadat Huang vertrok en vervolgens weer terugkeerde bij Nvidia. Huang trad onlangs af nadat affaires van hem aan het licht waren gekomen, waaronder met een vermeende Chinese spion.

Anthropic wist met een plus van 1,1 procent weer wat te herstellen, nadat het AI-bedrijf dinsdag nog 6,5 procent had verloren. Anthropic ging vorige week naar de beurs in New York en haalde daarmee een recordbedrag op, maar zakte dinsdag onder de introductieprijs van 83 dollar. Ook woensdag stond het aandeel onder de introductiekoers.

SpaceX

SpaceX steeg 1,3 procent. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk kreeg toestemming van de Amerikaanse communicatietoezichthouder voor het lanceren van een miljoen satellieten. Musk wil een netwerk van datacenters in een baan om de aarde bouwen, bedoeld voor complexe rekentaken rond AI.

Verder reageerden beleggers op macro-economische cijfers. Zo steeg de Amerikaanse prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen, een belangrijke graadmeter voor de inflatie, met 3,8 procent op jaarbasis. Dat is in lijn met de verwachtingen van economen.