Marius Borg Høiby heeft een baan gevonden als meubelmaker. Dat heeft zijn advocaat Alexander Greaker verteld aan de Noorse omroep NRK. "Hij heeft een baan en daar wil hij zich vanaf nu op concentreren", aldus de advocaat.

"Høiby heeft deze week zijn eerste werkdag afgerond. Het is erg goed gegaan", gaat Greaker verder. Hij gaat niet in op details over de arbeidsrelatie of de exacte locatie van de werkplek. "In deze zaak is het noodzakelijk dat we zowel de werkgever als Høiby beschermen, zodat hij, net als alle andere mensen, naar zijn werk kan gaan en daar in alle rust kan zijn." Volgens Greaker is Høibys baan afgestemd met de politie en de Noorse gevangenisdienst.

Høiby zit sinds begin februari in voorlopige hechtenis. Na ruim vijf maanden in de gevangenis van Oslo verblijft hij sinds juli onder elektronisch toezicht op Skaugum, de residentie van het Noorse koningspaar. In juni werd de 29-jarige Høiby veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer twee verkrachtingen en een mishandeling. Het hoger beroep in de zaak wordt in februari komend jaar behandeld.