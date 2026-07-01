Wall Street sluit lager na toespraak nieuwe Fed-voorzitter

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers hadden onder meer aandacht voor de toespraak van de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve in Portugal. Het was de eerste keer dat Kevin Warsh als Fed-voorzitter buiten de Verenigde Staten in het openbaar sprak.

Warsh bezocht woensdag het forum van de Europese Centrale Bank (ECB). Tijdens zijn toespraak zei hij dat de inflatierisico's in de afgelopen weken zijn afgenomen. Ook verklaarde hij dat hij zal blijven vasthouden aan de inflatiedoelstelling van 2 procent van de Amerikaanse centrale bank. Verder benadrukte Warsh opnieuw dat de Fed gaat zorgen voor prijsstabiliteit in de VS.

De Dow-Jonesindex sloot nipt lager op 52.305,24 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent naar 7483,23 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,7 procent lager op 26.040,03 punten. Dinsdag sloten de beurzen nog tot 1,5 procent hoger.

Amazon

Meta Platforms won 8,8 procent. Ingewijden zeiden tegen persbureau Bloomberg dat het bedrijf achter Facebook en Instagram werkt aan plannen voor een cloudbedrijf dat toegang gaat verkopen tot AI-rekenkracht en AI-modellen. Daarmee kan het concern op een nieuw front concurreren met marktleiders als Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud.

Nike kreeg er 4,9 procent bij en herstelde daarmee van zijn openingsverlies. De sportkledingfabrikant maakte dinsdag bekend in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst te hebben geboekt dan analisten hadden verwacht. De verkopen op de belangrijke Chinese markt vielen wel opnieuw tegen.

Chevrolet

General Motors (GM) daalde 2 procent. De autofabrikant achter merken als Chevrolet en Cadillac meldde dat de verkopen in de VS in het tweede kwartaal zijn gedaald vergeleken met een jaar geleden. Dat kwam grotendeels door het stopzetten van bepaalde modellen.

Shutterstock verloor 29 procent, na het afblazen van de geplande fusie van het digitalebeeldenbedrijf met branchegenoot Getty Images door bezwaren van de Britse toezichthouder.

Banengroei Amerikaanse bedrijfsleven

Loonstrookverwerker ADP kwam woensdag met cijfers over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Die groei viel in juni zwakker uit dan verwacht.

Verder kijken beleggers uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat verschijnt donderdag omdat Wall Street vrijdag dichtblijft vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli.