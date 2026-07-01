Er is een derde deel in de filmreeks Rutger, Thomas en Paco in de maak. Dat heeft distributeur Splendid Film woensdag bekendgemaakt. De opnames gaan in september van start. Het is nog niet bekend waar de derde film over gaat.

Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn samen met hun hond populair op YouTube. Het stel heeft ook meerdere succesvolle kinderboeken uitgebracht.

Het eerste deel was een succes in de Nederlandse bioscopen. Het tweede deel draait nu en heeft ook al 100.000 bezoekers getrokken.