NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten. Chipfondsen zoals Micron Technology stonden bij de stijgers op Wall Street. Verder kwamen het bekende jeansmerk Levi Strauss en snack- en frisdrankproducent PepsiCo met kwartaalcijfers. De olieprijzen daalden na de flinke plussen eerder deze week.

Micron Technology won 4,5 procent. Het concern maakte bekend de komende tien jaar meer dan 250 miljard dollar te willen investeren in nieuwe fabrieken in de Verenigde Staten om aan de grote vraag naar AI-chips te kunnen voldoen. Branchegenoten als Broadcom, AMD en Applied Materials liftten mee met plussen tot 5,7 procent. AI-chipbedrijf Nvidia zakte wel 0,7 procent.

De Dow-Jonesindex klom 0,3 procent tot 52.487,41 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 7543,64 punten en de technologiebeurs Nasdaq eindigde 1,3 procent hoger op 26.206,89 punten.

Olieprijzen

Op woensdag toonden de hoofdgraadmeters in New York nog overwegend verliezen door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten, waardoor ook de olieprijzen flink stegen. Nu daalden de olieprijzen meer dan 2 procent. Grote oliemaatschappijen als ConocoPhillips, Chevron en ExxonMobil verloren tot 2,7 procent, na de winsten eerder deze week.

Luchtvaart- en cruisemaatschappijen toonden juist wat herstel van de koersverliezen van deze week door de hogere olieprijzen. United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines klommen tot 3,3 procent. Cruise-aanbieders Carnival, Royal Caribbean en ⁠Norwegian Cruise Line werden tot 7 procent duurder.

PepsiCo

Levi Strauss werd ruim 2 procent lager gezet. De spijkerbroekenfabrikant presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde voor de tweede keer op rij de omzetverwachting voor het hele jaar. De winstverwachting viel echter wat tegen.

PepsiCo zakte 3,3 procent. De fabrikant van Doritos, Lay's en Gatorade zag de omzet in het afgelopen kwartaal minder sterk groeien dan verwacht. De omzet van de Noord-Amerikaanse snackdivisie liet daarbij een daling zien, ondanks prijsverlagingen. Het bedrijf bevestigde wel de jaarverwachting dankzij sterke internationale verkopen.