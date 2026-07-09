Tobias Camman schrijft geschiedenis in Het Perfecte Plaatje

Tobias Camman heeft donderdag tv-geschiedenis geschreven door het laagste cijfer ooit te scoren voor een opdracht in het fotoprogramma Het Perfecte Plaatje op RTL 4. Zijn poging om reflectie vanaf een boot op het water vast te leggen werd afgekraakt door de jury en slechts beoordeeld met een 2.

"Ik heb hier een uitslag bij me waarvan ik nu al kan zeggen dat de uitkomst in de geschiedenis van het programma toch vrij historisch wordt", kondigde presentator Tijl Beckand aan het einde van de uitzending aan. "De jury wist even niet wat ze zag. Dus hebben ze even gebeld met de productie om te kijken of ze wel de juiste foto hadden gekregen. Want: dit is serieus de slechtste foto die ooit in de geschiedenis van het programma is ingeleverd."

Jurylid en professioneel fotograaf William Rutten dacht eerder dat er een fout was gemaakt. "Dit moet een grap zijn. Ik denk dat dit de slechtste foto is die ik in deze show heb gezien", zei hij verbouwereerd.

Camman noemde het "streng van de jury, maar niet onterecht". Door zijn slechte score moest hij het programma verlaten.

Van Het Perfecte Plaatje zijn al meer dan tien seizoenen gemaakt. Het huidige seizoen is een reisversie en vindt plaats in Vietnam.