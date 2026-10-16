Wall Street sluit opnieuw in het rood door onzekerheid over AI

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn vrijdag met koersverliezen gesloten. Een turbulente beursweek eindigde in mineur door de verkoop van aandelen in de technologiesector en stijgende olieprijzen. Beleggers blijven twijfelen of zij hun investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) kunnen terugverdienen. Hoewel de vraag naar chips groot blijft, willen beleggers ook rendement zien op de bedragen die worden geïnvesteerd in datacenters en andere infrastructuur.

De olieprijzen stegen nadat Amerikaanse politici een wetsvoorstel indienden om een deal van president Donald Trump over Russische diesel te blokkeren. Een vat Brentolie kost nu 109,66 dollar, een stijging van 3,5 procent. Amerikaanse olie werd 4 procent duurder tot 101,84 dollar.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,3 procent lager op 52.002,41 punten. De brede S&P 500-index verloor 1,1 procent tot 7659,44 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 2,1 procent, tot 26.140,04 punten. Donderdag sloten de hoofdgraadmeters op Wall Street nog gemengd.

Nvidia

CoreWeave maakte een koersval van 11,9 procent. Donderdag won het aandeel nog bijna 6 procent nadat Nvidia-topman Jensen Huang de zorgen over financieringsproblemen bij het bedrijf van de hand wees. Ook zei hij niet te denken dat het datacenterbedrijf gered hoeft te worden door Nvidia. Het aandeel Nvidia daalde 1,4 procent.

Vooral koersdalingen in de sector voor geheugenchips drukten deze week op de markt door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Micron Technology, dat donderdag nog met winst sloot, daalde vrijdag 5,6 procent.

Vliegende sportwagen

Tesla begon de dag nog met een plus, maar kwam, ondanks de presentatie van een nieuwe sportwagen, uit op een daling van 2,1 procent. De nieuwe Tesla Roadster is uitgerust met kleine stuwraketten die de auto kort kunnen laten vliegen. "Vliegende auto's bestaan echt", zei Tesla-topman Elon Musk.

SpaceX verloor 1,7 procent. Musk omschreef de ontwikkeling van de vliegende sportwagen als "het resultaat van een samenwerking tussen het beste autobedrijf ter wereld en het beste ruimtevaartbedrijf ter wereld". Musk zei onlangs al dat Tesla en SpaceX "op ontzettend veel vlakken" met elkaar verweven zijn. Dat voedde de speculatie over een mogelijke fusie tussen zijn twee grootste ondernemingen.

Moderna zakte 7,8 procent. De farmaceut daalde volgens analisten als gevolg van winstneming na eerdere sterke koersstijgingen. Het aandeel steeg eerder door optimisme rond een gepersonaliseerd melanoomvaccin in samenwerking met Merck.