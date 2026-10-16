People: Selma Blair wilde niemand iets aandoen in vliegtuig

Selma Blair was niet van plan iemand iets aan te doen tijdens de vlucht naar New York van afgelopen zondag, toen ze werd gearresteerd wegens vermeende mishandelingen. Dat schrijft althans haar woordvoerder in een verklaring die is gegeven aan People. Ook zou ze "niet hebben geprobeerd om de deur van het vliegtuig te openen", zo staat in de verklaring. Verder spreekt haar woordvoerder van "een medische noodsituatie" aan boord van het vliegtuig.

"Sinds zondagavond is het beeld van wat Selma is overkomen tijdens een vlucht naar New York bijna volledig gebaseerd op een verklaring van de politie en een kop van tien jaar oud", zegt Blairs woordvoerder in een verklaring. Amerikaanse media, waaronder TMZ en Entertainment Weekly, schreven eerder dat de 54-jarige actrice tijdens de vlucht van Delta Airlines probeerde een vliegtuigdeur te openen. Ook zou ze een stewardess hebben geslagen en een andere hebben gebeten. De actrice pleitte maandag onschuldig op de twee aanklachten van mishandeling en kwam daarna vrij op borgtocht.

"Eerlijke berichtgeving is de uitzondering geweest", zo gaat de verklaring verder. "En in de ruimte die ons stilzwijgen heeft achtergelaten, is speculatie uitgegroeid tot iets wat als feit wordt behandeld." De verklaring sluit af met: "Dit verhaal heeft veel meer kanten dan tot nu toe is gemeld. En we vragen u om alle feiten in aanmerking te nemen voordat u een oordeel velt, of dat nu in de rechtszaal is of in de publieke opinie."

Naast de vermeende mishandeling van het cabinepersoneel, zou Blair ook herhaaldelijk een politieagent tegen het hoofd hebben geschopt. In het ziekenhuis zou ze vervolgens een verpleegkundige tegen de borst hebben getrapt, zo staat in een verklaring die volgens People bij de strafrechter ligt. De FBI doet onderzoek naar het incident.