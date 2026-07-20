Wall Street start beursweek hoger geholpen door chipbedrijven

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn de nieuwe handelsweek hoger begonnen, vooral gedreven door koerswinsten van chipfabrikanten. Mede door een verkoopgolf onder diezelfde chipproducenten sloten de beurzen vrijdag nog met verliezen. Ook zijn beleggers in afwachting van de cijfers van onder meer Alphabet, Tesla en Intel, die later deze week komen.

Micron Technology en AMD klommen rond de 4 procent, na de verliezen van vorige week. Nvidia verloor vrijdag 3,7 procent op Wall Street, maar won bij de opening 1,4 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 52.271 punten. De S&P 500-index steeg 0,7 procent tot 7506 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1 procent tot 25.777 punten.

Daling

Afgelopen vrijdag gingen de drie beursgraadmeters nog stevig omlaag. Dat had te maken met aanhoudende zorgen onder beleggers over de enorme uitgaven aan kunstmatige intelligentie (AI) van techbedrijven en groeiende concurrentie uit China.

De olieprijzen zijn, ondanks het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten weer wat gezakt. Brentolie zakte met 0,5 procent tot 87,62 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie was 0,8 procent goedkoper op 81,91 dollar per vat. Door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten is een heropening van de Straat van Hormuz weer ver uit zicht.

Boeing

Vliegtuigmaatschappij Boeing steeg 0,4 procent bij de opening, nadat het bedrijf overeenstemming had bereikt over een levering van twintig 787-10 Dreamliners aan Philippine Airlines. Het nieuws volgde op een aankondiging dat leasemaatschappij SMBC een bestelling van honderd vliegtuigen heeft geplaatst en Riyadh Air 28 toestellen wil hebben.

Domino's Pizza werd 3,5 procent meer waard. De pizzaketen boekte meer omzet en meer winst en overtrof daarmee de verwachtingen van de analisten.