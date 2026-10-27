Wall Street verder omhoog na reeks kwartaalresultaten

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York gingen dinsdag verder omhoog na de koerswinsten een dag eerder. Beleggers verwerkten een stroom van bedrijfsresultaten van grote bedrijven als UPS, Coca-Cola en Boeing. Daarnaast ging de aandacht uit naar de Federal Reserve, die dinsdag begon aan de tweedaagse rentevergadering.

Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente woensdag onveranderd zal laten na de verhoging in september. Beleggers houden wel rekening met een verdere verhoging van de leenkosten in december om de hardnekkige inflatie te bestrijden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent in de plus op 52.468 punten. De brede S&P 500-index klom 0,3 procent tot 7702 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 26.299 punten.

Chipbedrijven

De Amerikaanse beurzen sloten maandag tot 0,8 procent hoger onder aanvoering van de chipbedrijven. De aanvraag voor een beursgang van AI-bedrijf Anthropic wakkerde daarbij het enthousiasme onder beleggers voor investeringen in de AI-sector opnieuw aan.

Meta daalde 1 procent. Het moederbedrijf van Facebook verhoogde zijn grootste aandelenuitgifte ooit naar 97,5 miljard dollar om de AI-investeringen te financieren. AI-chipbedrijf Nvidia (plus 1,1 procent) liet weten 3 miljard dollar te investeren in Meta.

Coca-Cola

UPS steeg 1,2 procent. De pakketvervoerder boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook werd het bedrijf opnieuw positiever over de resultaten dit jaar.

Coca-Cola zakte 0,2 procent. De frisdrankfabrikant presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, mede dankzij prijsverhogingen en de sterke vraag naar zijn suikervrije dranken. Ook werd het bedrijf positiever over de resultaten in heel 2026.

Boeing

Ook betaalbedrijf PayPal (plus 0,2 procent) verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar. Whirlpool verloor 2,2 procent. De fabrikant van huishoudelijke apparaten leed in het derde kwartaal onverwacht verlies en verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar.

Boeing daalde 1,3 procent. De vliegtuigbouwer wist het verlies afgelopen kwartaal flink terug te dringen. Het verlies was wel groter dan beleggers hadden verwacht. De omzet groeide daarentegen sterker dan voorzien.

GM klom 4,3 procent. De autofabrikant is van plan zijn beursnotering op 17 november te verplaatsen van de New York Stock Exchange naar de Nasdaq. Met de overstap wil GM zich beter positioneren als een technologische onderneming met een focus op autonoom rijden en elektrische voertuigen.