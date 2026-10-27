Porsche niet van plan auto's in VS te produceren

STUTTGART (ANP/AFP) - Het Duitse sportwagenmerk Porsche is niet van plan auto's te produceren in de Verenigde Staten, ondanks de importheffingen van 15 procent die het land rekent voor auto's uit de Europese Unie. Eventuele voordelen wegen niet op tegen de extra investeringen die daarvoor nodig zijn, zei financieel topman Jochen Breckner in een toelichting op kwartaalcijfers.

Porsche kiest daarmee een andere weg dan zustermerk Audi, dat ook deel uitmaakt van het Volkswagen-concern. Dit luxemerk is van plan fiks te investeren in een fabriek in de Amerikaanse staat Georgia.

Topman Gernot Döllner van Audi haalde zich de woede op de hals door de manier waarop dit werd aangekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump maakte het in Döllners bijzijn bekend op een Republikeinse campagnebijeenkomst. Voorzitter Daniela Cavallo van de ondernemingsraad bij Volkswagen noemde dit "actief campagnevoeren" voor iemand die volgens haar seksistische, homofobe en racistische uitspraken doet.