NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen begonnen. Beleggers deden het rustig aan door de aanhoudende twijfels of de Verenigde Staten en Iran de patstelling rond de onderhandelingen weten te doorbreken. Beide landen hebben harde eisen op tafel gelegd, waaraan moet worden voldaan om verder te kunnen onderhandelen over een bredere oplossing van het conflict. Ook wordt uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag verschijnt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een stijging van 0,1 procent op 54.023 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent tot 7758 punten en techgraadmeter Nasdaq bleef nagenoeg gelijk en stond kort na opening op 26.597 punten.

De Amerikaanse beurzen sloten maandag licht lager door groeiende twijfels over een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.

Olieprijzen

Olie werd 0,8 procent goedkoper na de prijsstijging van rond de 5 procent een dag eerder. Donald Trump eist dat Iran compensatie betaalt voor alle mensen die tijdens conflicten zijn gedood. De Amerikaanse president reageerde daarmee op de eis van Iran, dat een schadevergoeding wil voor de Amerikaanse luchtaanvallen. Door de eisen lijkt een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz verder weg.

Nvidia steeg 0,9 procent. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld werkt samen met een groep investeerders om 500 miljard dollar aan financiering te regelen voor investeringen in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI) voor klanten van Nvidia. De groep bestaat onder meer uit grote investeerders als Blackstone en BlackRock en zakenbank Goldman Sachs.

Intel

Intel daalde 0,7 procent. De chipfabrikant heeft 20 miljard dollar opgehaald met de uitgifte van aandelen. Dat is een derde meer dan Intel bij de aankondiging van de aandelenverkoop op maandag had beoogd. Volgens persbureau Bloomberg was de vraag naar de aandelen zo groot dat Intel wel meer dan 100 miljard dollar had kunnen ophalen. Het bedrijf wil het geld gebruiken voor AI-toepassingen.

Trump Media & Technology noteerde 1,4 procent in de min. Het socialemediabedrijf van Trump, bekend van berichtenplatform Truth Social, leed afgelopen kwartaal flink meer verlies door een waardedaling van de cryptomunten die het bedrijf bezit.

Hims & Hers zakte 2 procent. Het gezondheidsplatform leed afgelopen kwartaal meer verlies dan gevreesd. Het bedrijf zag de kosten stijgen door de overgang naar de verkoop van merkmedicijnen voor gewichtsverlies via zijn platform.