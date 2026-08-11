DEN HAAG (ANP) - Consumenten kopen steeds vaker "nep-airco's" die als volwaardige airconditioners worden verkocht, maar in werkelijkheid een ruimte nauwelijks kunnen koelen. Daarvoor waarschuwt Techniek Nederland. De installatiebranche wijst op misleidende aanbiedingen op internet en roept consumenten op kritisch te kijken naar overdreven claims.

"Onze leden constateren steeds vaker dat consumenten teleurgesteld zijn nadat zij online een goedkope 'airco' hebben aangeschaft. Vaak blijkt het apparaat helemaal geen echte airco te zijn, maar een luchtkoeler. Dat verschil wordt in advertenties lang niet altijd duidelijk gemaakt", aldus de brancheorganisatie.

Een volwaardige airco haalt warmte uit een ruimte en voert die af naar buiten. Daarom heeft een vaste airco altijd een buitenunit. Bij een mobiele airco gebeurt dat via een afvoerslang. "Techniek Nederland ziet online regelmatig advertenties met opvallende beloftes over de prestaties, het energieverbruik of de gebruikte technologie van apparaten."