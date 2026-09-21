Wall Street wint door stijging AI-aandelen en lagere olieprijs

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag met winsten begonnen aan de nieuwe week. Vooral aandelen van AI-bedrijven werden opgepikt, na de koersval in de sector vorige week door sombere uitspraken van AI-topbestuurders over de gevaren van de technologie. Beleggers lijken zich echter te richten op signalen dat de uitgaven aan de ontwikkeling van AI nog steeds toenemen. Ook een aanhoudende daling van de olieprijzen verminderde de vrees dat de energieprijzen de inflatie verder zullen aanjagen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 51.990 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 7696 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent tot 26.721 punten.

De Dow ging afgelopen week voor de derde week op rij omlaag en leed met een weekverlies van 1,7 procent het grootste verlies sinds maart. De Nasdaq won vorige week 0,7 procent, ondanks de zorgen om AI. Zo riepen de topmannen van grote AI-bedrijven op de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen om de veiligheid te waarborgen.

Donald Trump en Xi Jinping

De nieuwe beursweek staat vooral in het teken van de topontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en de Chinese vicepremier He Lifeng hielden zondag al voorbereidende gesprekken.

Chipbedrijven Intel en Marvell Technology, die profiteren van de sterke vraag naar chips voor AI-toepassingen, stegen 6,6 en 1,7 procent. Facebook-eigenaar Meta en computermaker Dell, die fors investeren in AI, wonnen 5 en 1,8 procent. Nvidia klom 0,3 procent. De grootste verkoper van chips ter wereld won vrijdag al ruim 1 procent, nadat topman Jensen Huang zei het komende jaar twee keer zoveel AI-chips te zullen verkopen.

Groenland

Olie werd ongeveer 3 procent goedkoper. Trump gaf aan open te staan voor een ontmoeting met de Iraanse president Masoud Pezeshkian, die deze week in New York wordt verwacht voor de VN-vergadering.

Warner Bros. Discovery steeg ruim 7 procent. Volgens mediaberichten is entertainmentconcern Paramount Skydance dicht bij een akkoord met Californië en andere staten die de overname van concurrent Warner wilden tegenhouden.

Aandelen van bedrijven met belangen in Groenland gingen flink omhoog na de diplomatieke doorbraak tussen de VS en Denemarken over de status van Groenland. Critical Metals, Greenland Mines en Greenland Energy stegen tot maar liefst 170 procent.