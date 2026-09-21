Definitief geen vergoeding voor 'dwangarbeid' in kloosters

AMSTERDAM (ANP) - De vrouwen die in hun jeugd in de katholieke instellingen van de kloosterorde De Goede Herder verbleven en daar dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Ook in hoger beroep is hun zaak verjaard, heeft het gerechtshof Amsterdam maandag bepaald.

Negentien vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hun tussen 1951 en 1979 was aangedaan. Destijds wees de rechtbank hun eis af omdat hun zaak was verjaard. Achttien vrouwen gingen tegen de uitspraak in beroep. Het gerechtshof bevestigt nu de verjaring.